Сегодня, 1 декабря, в Государственном Кремлёвском дворце состоялась жеребьёвка чемпионата мира—2018 в России.
Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.
Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.
Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.
Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Итоги жеребьёвки ЧМ-2018 по футболу