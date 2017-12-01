Итоги жеребьёвки ЧМ-2018 по футболу

Сегодня, 1 декабря, в Государственном Кремлёвском дворце состоялась жеребьёвка чемпионата мира—2018 в России.

Группа A: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай.

Группа B: Португалия, Испания, Марокко, Иран.

Группа C: Франция, Австралия, Перу, Дания.

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия.

Группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия.

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея.

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия.

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония.

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года.