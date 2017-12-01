Кержаков оценил шансы сборной России на выход из группы ЧМ-2018 в 99,9%

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен в выходе россиян в плей-офф домашнего чемпионата мира, который состоится в 2018 году. Соперниками России по группе стали Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.



«На 99,9% мы уже в 1/8 финала, что не может не радовать. Вот что я ждал, то мы и получили. Матч открытия турнира у нас будет с Саудовской Аравией в Москве при полных трибунах, и я уверен, что победим. Не выйти из этой группы будет не то что стыдно — неприлично», — сказал Кержаков в программе «Все на матч».

Сборная России на ЧМ-2018 сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем