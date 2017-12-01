Черчесов: сборная Уругвая преследовала команду России и всё равно достала

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жеребьёвку группового этапа ЧМ-2018, по итогам которой его команде достались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

«Нельзя сказать после жеребьёвки, доволен я или нет. Какая группа есть, такая есть. Эмоции как до, так и сейчас одинаковые. Улыбнулся, когда вытянули Уругвай, потому что они просили нас провести контрольный матч, а мы всё никак не соглашались. Они нас преследовали и всё равно достали (улыбается).

Опережу ваши вопросы: не знаю ни одну команду, так как ни с одной из них ни разу не встречались, за ними специально не смотрел. Знаю, что в сборной Египта играет Салах, буду наблюдать за ним в матче «Ливерпуль» — «Спартак». У Уругвая есть Кавани и Суарес, но это всё лишь имена. Сейчас можно говорить о чём угодно, но всё показывает поле.

Единственное, что бросается в глаза, — игры у нас, можно сказать, по нарастающей. Здесь, возможно, подчёркиваю — возможно, есть какой-то бонус. Но всё решит поле", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.