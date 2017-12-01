Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Газзаев: группа — лучше не придумаешь, вопрос выхода в плей-офф нечего обсуждать

Футбол

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира—2018 для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Группа у сборной России – лучше не придумаешь. Вопрос выхода в плей-офф, считаю, нечего обсуждать. Не собираюсь принижать умение сборных Египта и Саудовской Аравии, эти команды могут преподнести сюрприз. Тем более речь идёт о чемпионате мира. На мундиале возможно всё. Но мы обязаны проходить эти сборные.

Ни в коем случае нельзя допускать недооценки соперников или переоценки собственных возможностей в играх с аутсайдерами. Нужно поэтапно решать свои задачи на домашнем чемпионате мира: сначала выходить из группы, а потом бороться за попадание в следующую стадию плей-офф. В 1/8 финала нам точно не будет просто. Не хотелось бы попасть там на сборную Испании», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Созин: группа у сборной России не смертельная, будет игра — выйдем
Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент