Созин: группа у сборной России не смертельная, будет игра — выйдем

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира—2018 для сборной России.

Подопечные Станислава Черчесова на домашнем мундиале сыграют с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

«Несколько лет подряд, отбираясь на футбольные турниры, мы выбирали зачем-то себе слабые и сильные группы. Мы не знаем, как будут готовы команды к чемпионату мира. Мы, к сожалению, в рейтинге 65-е. Какие команды мы хотим получать, чтобы выйти? Уругвай – сильная команда? Саудовская Аравия – гранд футбола? Для нас, думаю, нет. А мы для Саудовской Аравии? Наверное, тоже.

Пока есть полгода до чемпионата, у тренерского штаба на руках уже есть все карты. Уже не будет возможности говорить, что мы не посмотрели или не знали, с кем играть. Смотрите, выезжайте, изучайте, как они играют.

Все скажут, что мы должны выходить из этой группы. А я призываю играть в футбол. Будет игра – мы выйдем. А если будем говорить, что эта команда слабая, Египет больше 50 лет не играл и мы выйдем, то ничего хорошего не будет. Мы это проходили на чемпионате Европы во Франции и в Польше, где у нас была слабая группа, но мы не выходили. Давайте мы будем спокойно готовиться. У нас не смертельная группа, нет трёх Бразилий или Германий. Со всеми командами в нашей группе можно спокойно играть", — заявил Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.