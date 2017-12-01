Мутко на английском ответил на вопрос о лидере сборной Египта Салахе

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на английском языке ответил на вопрос о лидере сборной Египта — Мохамеде Салахе. Мутко назвал Салаха фантастическим футболистом топ-уровня.

Напомним, сборная России 19 июня сыграет с командой Египта в Санкт-Петербурге в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира.

«Salah is very good player, fantastic. Top player», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

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