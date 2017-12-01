Глушаков: надеюсь, победа в Туле станет переломным моментом для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от гостевого матча 19-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом», завершившегося победой красно-белых со счётом 1:0.

«Хорошие условия в Туле, за исключением снега и ветра. Надеюсь, победа станет переломным моментом для „Спартака“ и больше мы не будем пропускать на последних минутах, а только забивать», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.