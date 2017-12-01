Кейруш: рад, что сборной Ирана выпало сыграть в Казани, — особое место для меня

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал итоги жеребьевки финальной части чемпионата мира — 2018.

Иранской команде на групповом этапе предстоит сыграть в Санкт-Петербурге со сборной Марокко (15 июня), с Испанией (20 июня) — в Казани и с Португалией (25 июня) — в Саранске.

«Казань для меня – особое место. Рад, что нам выпало сыграть там. Для нас это большая честь. Я был на „Казань Арене“ — потрясающий стадион.

Группа для нас неплохая, я в предвкушении игры. Матчи с испанцами, португальцами… Это что-то особенное. Две эти команды в одной группе с нами – волнующий момент. Хотел бы сыграть и с русскими, но жеребьёвка не дала нам такого шанса. Будем счастливы играть с Португалией и Испанией.



Азмун? Если у него будет шанс стать лидером сборной, он обязательно его использует», – приводит слова Кейруша «Татар-информ».