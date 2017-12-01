Божович: «Урал» хитёр, 3-4 года назад начал играть в манеже и выигрывать там

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович после поражения в матче 19-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1) ответил на вопрос о том, где предпочёл бы сыграть в гостевом матче с «Уралом» (8 декабря) в следующем туре — в манеже или на стадионе. Клубы рассматривают возможность провести матч в Екатеринбурге в манеже.

«Для нас лучше на улице. Они хитрые, три-четыре года назад начали играть в манеже и выигрывать там. В манеже другой футбол», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.