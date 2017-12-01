Кержаков: сборной России повезло как с группой, так и с последовательностью игр

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мыслями о шансах национальной команды выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира — 2018. Соперниками России по группе стали Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

«До жеребьёвки я хотел, чтобы нам попались примерно такие соперники, только вместо Уругвая хотел бы Перу. Нам повезло как с группой, так и с последовательностью матчей. Так что мы просто обязаны выйти в 1/8 финала. Мы должны хорошо относиться к сопернику, но понимать, что невыход из такой группы будет печальнейшим моментом. Даже думать об этом нельзя.



Что касается вывески матча открытия (с Саудовской Аравией. — Прим. „Чемпионата“), то для нас главное — не яркость соперника, а победа. Ничего лучше нельзя было ожидать. Я уверен, что мы одержим победу и зададим хороший старт дальнейшим победам на чемпионате мира», — сказал Кержаков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Группа А



1-й тур

14 июня. Москва, «Лужники». Россия — Саудовская Аравия

15 июня. Екатеринбург. Египет — Уругвай



2-й тур

19 июня. Санкт-Петербург. Россия — Египет

20 июня. Ростов-на-Дону. Уругвай — Саудовская Аравия



3-й тур

25 июня. Самара. Уругвай — Россия

25 июня. Волгоград. Саудовская Аравия — Египет