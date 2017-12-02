Издание Goal назвало Головина и Азмуна в качестве потенциальных открытий ЧМ-2018

Журналисты известного интернет-издания Goal подготовили список из 18 молодых футболистов, способных блеснуть на грядущем чемпионате мира — 2018 в России. В их число попали представляющие РФПЛ полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин и иранский нападающий «Рубина» Сердар Азмун. Кроме названых игроков, среди потенциальных молодых звёзд мирового первенства издание выделило следующих футболистов:



Луан («Гремио», Бразилия), Анри Оникуру («Андерлехт», Нигерия), Родриго Бентакур («Ювентус», Уругвай), Юлиан Брандт («Байер», Германия), Джовани Ло Чельсо («ПСЖ», Аргентина), Леандер Дендонкер («Андерлехт», Бельгия), Аркадиуш Милик («Наполи», Польша), Эдвин Кардона («Бока Хуниорс», Колумбия), Ирвин Лосано («ПСВ», Мексика), Микаэль Мурильо («Нью-Йорк Ред Буллз», Панама), Пионе Систо («Сельта», Дания), Людвиг Аугустинсон («Вердер», Швеция), Кахраба («Аль-Иттихад», Египет), Исмаила Сарр («Ренн», Сенегал), Софьян Амрабат («Фейеноорд», Марокко), Хван Хи Чан («Зальцбург», Южная Корея).