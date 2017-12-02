Тите: Бразилия подготовится к матчам группы, как к играм с Англией или Испанией

Главный тренер сборной Бразилии Тите подчеркнул, что его команда надлежащим образом проведёт подготовку к матчам группового этапа чемпионата мира — 2018, без учёта статуса соперников из квартета Е.



«Требования к матчам с командами Швейцарии, Сербии и Коста-Рики будут такими же, как к играм со сборными Англии или Испании. Здесь всё идентично.



Нам по-прежнему необходимо улучшить тактическую часть, физическая подготовка игроков также нуждается в корректировках, чтобы добиться их наилучшего состояния. Кроме того, нам психологически нужно будет справиться с давлением. Мы фавориты, но есть и другие сборные», — приводит слова специалиста FourFourTwo.

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