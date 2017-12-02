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Маммана: в России можно чувствовать себя спокойно, а Аргентине этого не хватает

Футбол

Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмануэль Маммана сравнил Санкт-Петербург и Буэнос-Айрес с точки зрения безопасности, а также выразил мнение, что жить в России можно спокойнее, чем в Аргентине.

«Петербург — очень красивый город, хотя мне уже было здесь холодно, я чувствовал, что начинаю замерзать. Тем не менее впечатляют его размеры, история и количество мест, достойных посещения. Могу честно признать, что в Петербурге намного лучше, чем в Буэнос-Айресе, обстоят дела с безопасностью. В целом в России можно жить и чувствовать себя спокойно, Аргентине этого не хватает. При этом Аргентина — моя родная страна, и Буэнос-Айрес я не променял бы ни на какой другой город», — цитирует Маммана официальный сайт «Зенита».

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