Погба рассказал, что в детстве был болельщиком «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в преддверии матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» признался, что в детстве болел за команду Арсена Венгера.



«Во Франции „Арсенал“ был очень популярен — у них в составе было много французских игроков. Я был большим поклонником „Арсенала“, Тьерри Анри, я наблюдал за ним.



Я не был сумасшедшим фанатом, но я смотрел много матчей „Арсенала“. „Арсенал“ всегда был отличным клубом», — цитирует 24-летнего Погба Mirror.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» состоится на стадионе «Эмирейтс» сегодня, 2 декабря, начало — в 20:30 мск.