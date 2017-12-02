Зидан: Аррисабалага — очень хороший вратарь, но не мой голкипер

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию об интересе мадридского клуба к голкиперу «Атлетика» Кепе Аррисабалаге.

Ранее Marca сообщила, что «Королевский клуб» намерен приобрести стража ворот баскского клуба в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него € 20 млн.

«Мне всегда было приятно работать с лучшими вратарями, и, на мой взгляд, Кейлор Навас – лучший. Всегда буду поддерживать и не сомневаться во вратарях клуба, включая Кейлора, Кико Касилью и других. Кепа – очень хороший вратарь, но он не мой голкипер», – приводит слова Зидана Football Espana со ссылкой на Marca.