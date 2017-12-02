Игуаин: после забитого гола искал Де Лаурентиса на трибунах, но не нашёл его

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что посвятил своё празднование гола в ворота «Наполи» президенту неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентису. Аргентинский форвард стал автором победного мяча в гостевой встрече 15-го тура Серии А с «Наполи» (1:0). После забитого гола Игуаин прислонил руку ко лбу, направив голову в сторону трибун.

«После забитого гола искал Де Лаурентиса на трибунах, но не нашёл его. Может быть, он спрятался», — цитирует Игуаина Sky Sport Italia.

Напомним, что Игуаин перешёл из «Наполи» в «Ювентус» в прошлом году за € 90 млн. Ранее футболист заявлял, что Де Лаурентис сыграл ключевую роль в его решении покинуть неаполитанский клуб. С момента перехода в «Ювентус» Игуаин забил уже пять голов в ворота «Наполи».

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