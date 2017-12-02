Игуаин отказался от послематчевого интервью: я уже всё сказал на поле

Бывший нападающий «Наполи», а ныне игрок «Ювентуса» Гонсало Игуаин, чей гол принёс победу чемпионам Италии в Неаполе в 15-м туре Серии А, отказался от участия в традиционном послематчевом интервью.



«Я уже всё сказал на поле», — цитирует героя центрального матча тура Sky Sport Italia.



Это поражение стало первым для «Наполи» в текущем сезоне Серии А, теперь неаполитанцы опережают команду из Турина лишь на одно очко. Гол на 12-й минуте противостояния в Неаполе стал 9-м для аргентинца в текущем чемпионате.

Буффон: то, что Игуаин внёс свой вклад через боль, очень многое значит для «Юве»