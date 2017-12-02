Моуринью: России надо с огромным уважением отнестись к Египту

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал мнение о соперниках сборной России по группе на домашнем чемпионате мира, а также высказал мнение о России как о хозяйке предстоящего мундиаля. Напомним, подопечные Станислава Черчесова оказались в одной группе со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.



«Уругвай, Египет, Саудовская Аравия… Думаю, России надо с огромным уважением отнестись к Египту. Уругвай — тяжёлый соперник с индивидуально сильными футболистами, опытным тренером и отменным победным настроем. Саудовской Аравии не хватает опыта и качества борьбы, чтобы пробиться в плей-офф, но Египет может дать о себе знать. Быстрые креативные игроки, помноженные на физически сильных футболистов, дадут результат. Мне бы хотелось побывать на первой игре в Москве и пожелать удачи Инфантино. России будет непросто: на групповом этапе будет всего три матча. Но игра с Саудовской Аравией будет из разряда тех, в которых хозяева обязаны набирать три очка.



Да, я много посещал страну, и никогда не было проблем. Кроме одной — холода! (смеётся) Но летом это будет неактуально. Люди в России любят футбол, любят встречать иностранных гостей, любят своих кумиров. Они гордятся своей страной и создают хорошую атмосферу на стадионах. Разве они станут поступать по-другому этим летом? Да, риски есть в каждой стране. Надеюсь, что вопросы безопасности не помешают людям сплотиться на фоне красивого футбольного зрелища», — заявил Моуринью в интервью «RT на русском».