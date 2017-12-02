Конте — о слухах по поводу Луиса и «Реала»: не читал об этом, у меня нет времени

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном переходе защитника лондонской команды Давида Луиса в «Реал».

Ранее сообщалось, что 30-летний Луис в зимнее трансферное окно может перейти в мадридский клуб. По данным источника, бразильский футболист, который в последнее время получает меньше игровой практики в «Челси», ведёт переговоры с мадридским клубом.

«Честно говоря, я не читал об этом. У меня нет времени читать, потому что мы играем каждые три дня. Я сосредоточен на футболе и на том, чтобы правильным образом подготовить команду.

В этот период появляются слухи. Сейчас очень рано говорить об этой теме. Сейчас декабрь, и очень важно быть сосредоточенными и двигаться от игры к игре.

Затем, когда наступит время для этого, мы сможем начать говорить», — приводит слова итальянца Daily Star.