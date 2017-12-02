Экс-защитник «Зенита» и «Орхуса» подписал контракт с «Динамо» СПб

Первым новичком «Динамо» СПб в зимней трансферной кампании сезона-2017/18 стал 21-летний защитник Джамалдин Ходжаниязов, сообщает официальный сайт клуба.

Ходжаниязов является воспитанником футбольной Академии имени Юрия Коноплёва из Тольятти. В 2012 году он перешёл в «Зенит» и в 17 лет дебютировал в РФПЛ, а также в квалификации Лиги чемпионов. В 2014 году выступал на правах аренды за «Амкар». В августе 2015 года перешёл в датский клуб Суперлиги «Орхус», в составе которого за два сезона провёл 41 матч.

В 2013 году Джамалдин был приглашён в состав юношеской сборной России до 17 лет на чемпионат Европы. На турнире отыграл все пять встреч, а сборная завоевала титул чемпионов. Два года спустя вместе с командой дошёл до финала молодёжного чемпионата Европы, где россияне проиграли Испании.

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