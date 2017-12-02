Моуринью — на вопрос о возможности перехода Озила в «МЮ»: без комментариев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал исключать возможность перехода в стан манкунианцев полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

На вопрос: может ли «МЮ» подписать Озила в качестве свободного агента следующим летом, Моуринью улыбнулся и ответил: «Без комментариев».

По информации The Telegraph, Моуринью летом 2017 года хочет добиться перехода Озила, чтобы решить проблему «10-го номера» на поле.

Напомним, что у 29-летнего футболиста сборной Германии по окончании нынешнего сезона закончится контракт с лондонским клубом.

Под руководством Моуринью Озил выступал в «Реале», позже португалец назвал его лучшим 10-м номером в мире.