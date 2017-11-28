Венгер: Алексис и Озил не покинут «Арсенал» в январе

Полузащитник Месут Озил и нападающий Алексис Санчес не покинут «Арсенал» в январе, несмотря на то что их контракты истекают летом 2018 года. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер Арсен Венгер.

«Они останутся. Я не думаю об этом каждый день, потому что они в команде и должны отдавать все свои силы ради клуба. Озил и Санчес останутся до конца чемпионата. Это решение, которое было принято ещё в начале сезона. Если ничего невероятного не произойдёт, они останутся в команде», — сказал Венгер.

В текущем сезоне АПЛ Алексис Санчес принял участие в 10 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету Месута Озила 10 матчей, 1 гол и 3 голевых паса.