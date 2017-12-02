ЦСКА — «Тосно»: в третий раз в истории ЧР одна команда била три пенальти за матч

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Тосно» (6:0) в пользу «армейцев» было назначено три пенальти.

Как сообщает официальный сайт красно-синих, это третий случай в истории чемпионатов России, когда одна команда пробивала три пенальти за матч. Ранее это произошло в 1995 году в матче «Ротор» (забит один пенальти из трёх) – «Черноморец» — 5:2 и в 2017 году в матче «Анжи» (забиты все три пенальти) — «Томь» — 3:3.

Во второй раз в истории чемпионатов России ЦСКА пробил два пенальти в первом тайме. 13 августа 2000 года Дмитрий Хомуха дважды точно пробил с «точки» в ворота «Факела» — 5:1.

Красно-синие пробили уже семь одиннадцатиметровых в этом чемпионате и догнали по этому показателю лидировавший «Ростов».

Во вчерашней игре два пенальти реализовал Витиньо, а удар «с точки» в исполнении Александра Головина отразил Давид Юрченко.