Братья Миранчуки в фоторепортаже, который фаны «Локо» растащат на смайлики

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки стали гостями редакции «Чемпионата» и сыграли в FIFA 18 с четвёртым победителем спецпроекта нашего сайта и EA Sports «Встреча года» Григорием Шостыром.
Следующий победитель сможет также побывать в гостях у «Чемпионата» и сразиться с известным футболистом РФПЛ на приставке. Что для этого нужно? Ответ — здесь.
Смотрите также:
Сычёв сыграл в FIFA 18 с третьим победителем конкурса «Чемпионата». Фоторепортаж
Кучаев сыграл в FIFA 18 со вторым победителем конкурса «Чемпионата». Фотообзор
Джикия сыграл в FIFA 18 с первым победителем конкурса «Чемпионата». Фоторепортаж