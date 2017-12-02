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Братья Миранчуки в фоторепортаже, который фаны «Локо» растащат на смайлики

Футбол

Полузащитники «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки стали гостями редакции «Чемпионата» и сыграли в FIFA 18 с четвёртым победителем спецпроекта нашего сайта и EA Sports «Встреча года» Григорием Шостыром.

Следующий победитель сможет также побывать в гостях у «Чемпионата» и сразиться с известным футболистом РФПЛ на приставке. Что для этого нужно? Ответ — здесь.

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