Сычёв сыграл в FIFA 18 с третьим победителем конкурса «Чемпионата». Фоторепортаж

Нападающий «Казанки», бывший капитан «Локомотива» Дмитрий Сычёв стал гостем редакции «Чемпионата» и сыграл в FIFA 18 с третьим победителем спецпроекта нашего сайта и EA Sports «Встреча года» — Олегом Жабиным.

Следующие победители смогут также побывать в гостях у «Чемпионата» и сразиться с известными футболистами РФПЛ на приставке.

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