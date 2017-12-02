Паршивлюк: игроки «Ростова» выбились из колеи, дважды пропустив от «Динамо»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал гостевое поражение от «Динамо» (0:2) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Игра не получилась. Первый тайм особенно. Пропустив два мяча, мы выбились из колеи. Второй — очень курьёзный и обидный. Немного ошеломил нашу команду. В перерыве настроиться на второй там уже было тяжело.

«Динамо» находится внизу турнирной таблицы, но и мы не наверху. Настраивались, как на потенциального конкурента. Мы играли на контратаках, что сегодня не очень получилось.

Сложно вскрывать оборону соперника, когда команда играет по счёту. Такая тактика была им на руку», — передаёт слова Паршивлюка корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.