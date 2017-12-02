«Барселона» на своём поле не сумела обыграть «Сельту»

В матче 14-го тура испанской Примеры «Барселона» и «Сельта» сыграли вничью. Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче открыли гости — на 20-й минуте Яго Аспас отметился точным ударом. Почти сразу же каталонцы сумели отыграться — Лионель Месси счёт сравнял. На 62-й минуте вперёд вышли уже сине-гранатовые — голом отметился Денис Суарес. Однако из Виго не сдалась и сумела сравнять счёт — на 70-й минуте это сделал Серхи Гомес.

«Барселона» с 36 очками остаётся лидером в таблице Примеры, а «Сельта», имеющая в активе 18 баллов, располагается на восьмой строчке.