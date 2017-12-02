Ерохин: гол Кокорина стал эмоциональным выплеском для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в домашнем матче 19-го тура РФПЛ с «Уралом» (2:1).

«Не сказал бы, что матч был грубым, просто ни одна из команд не хотела уступать. Кто выиграл борьбу, тот выиграл и этот матч. В каждом эпизоде надо было играть на сто процентов, отбирать мяч и бежать в контратаку.

Вся команда после гола Кокорина с радостью набросилась на него? Было несколько моментов, когда мы должны были забивать, обстановка нагнеталась, и этот мяч стал эмоциональным выплеском для нас. Поэтому эмоционально отпраздновали его", — сказал Ерохин в интервью пресс-службе «Зенита».