«Зенит» — «Урал» — 2:1. Видеообзор матча

В матче 19-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Урал». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



В первом тайме команды обменялись автоголами. Сначала мяч в собственные ворота провёл защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, затем ворота своей команды поразил форвард «Урала» Игорь Портнягин. Волевую победу хозяевам принёс нападающий Александр Кокорин, который отличился на 76-й минуте.



«Зенит» набрал 36 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Урал» (24) располагается на восьмой строчке.

Видеообзор матча доступен на канале питерцев в YouTube.