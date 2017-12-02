Бускетс: выиграть у «Сельты» было бы приятнее, но ничего страшного не произошло

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью в матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

«Дома мы должны играть сильнее. Обидно, потому что мы играли хорошо. Возможно, они были лучше в течение первых 15 минут, но в остальной части игры мы доминировали. У нас были контроль и хорошие моменты. Но, в конце концов, это футбол. Надо забивать голы, а „Сельта“ забила дважды и была крайне эффективной.



Очевидно, что выиграть было бы приятнее, но ничего страшного не произошло, хотя дома мы должны были побеждать», — сказал игрок.