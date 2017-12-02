Фарфан: победа объясняется тем, что «Локомотив» никогда не опускает руки

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0.

«Во втором тайме мы стали лучше играть, больше контролировали мяч. У нас было больше подходов к штрафной соперника. Во время одного из подходов я получил очень хороший навес и, конечно, воспользовался этим моментом.



Коррективы были внесены после удаления игрока «Рубина». Тренер попросил меня играть чистого форварда, чтобы у нас было больше атакующей силы. Думаю, это и явилось плодом того, что у нас было больше сил впереди, и это всё завершилось забитым голом…



Наша победа объясняется тем, что мы команда, которая никогда не опускает руки. Мы всегда боремся, до последней секунды. Шанс появился — мы его конвертировали в гол.



Я всегда отдаюсь полностью, всегда помогаю команде. Сделаю всё, что от меня зависит, так что можете рассчитывать на меня", — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.