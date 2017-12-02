«Атлетико» повторил клубный рекорд, не проиграв в 18 матчах Примеры подряд

«Атлетико» на своём поле одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 14-го тура Примеры. На 29-й минуте Виллиан Жозе вывел гостей из Сан-Себастьяна вперёд, однако в середине второго тайма Филипе Луис сравнял счёт, а на 88-й минуте Антуан Гризманн принёс «матрасникам» победу.

«Атлетико» повторил клубный рекорд, не проиграв в 18 матчах чемпионата Испании подряд. Ранее мадридцам это удавалось дважды: в 1940-1941 и 1990-1991 годах.

В текущем сезоне Примеры «Атлетико» в 14 матчах одержал 8 побед и 6 раз сыграл вничью.