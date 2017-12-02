Слуцкий: не знаю, останусь ли в «Халле», но нам нужны большой форвард и защитник

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат матча с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2) в 20-м туре Чемпионшипа, а также сообщил, что «тиграм» нужно усилиться в зимнее трансферное окно.

«Мы теряем уверенность, когда забиваем, и пытаемся играть в оборонительном стиле. В каждом матче у нас случаются проблемы с игрой, и сегодня это было снова. В первом тайме мы играли действительно хорошо, а во втором садились всё глубже, глубже и глубже, что автоматически приводит к другой ситуации на поле.

Нам сложно, потому что в составе нет большого форварда. Когда ты садишься всё глубже, в атаке остаётся лишь один вариант — дальние забросы, и играть без таранного нападающего трудно в такой ситуации. Не знаю, буду ли я в «Халле» в январе, мне сложно говорить о будущем. Но нам нужны один большой форвард и центральный защитник. Пока мы не думаем о трансферах, так как владелец перед зимним окном хочет понять, на каком месте мы будем в таблице», — сказал россиянин на послематчевой пресс-конференции.