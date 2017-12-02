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Эллардайс: «Эвертон» играл не слишком весело и зрелищно, но я доволен

Футбол

Новый главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал победу над клубом «Хаддерсфилд Таун» (2:0) в домашнем матче 15-го тура АПЛ.

«Первый гол нас успокоил, дал нам фундамент, чтобы выиграть. Вторая победа подряд, сухой матч — я доволен. Мы играли не слишком весело и зрелищно, не хватало скорости и движения. Будем над этим работать.

Игроки знают, что пропускают слишком много голов, и это должно прекратиться. Мы сможем опираться на атакующую игру, когда решим проблемы с обороной и сделаем ее надежнее», — сказал тренер.

«Тоттенхэм» не смог выиграть у «Уотфорда», «Эвертон» победил «Хаддерсфилд Таун»
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