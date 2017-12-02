Венгер: де Хеа стал лучшим игроком матча с отрывом в пару километров

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Я думаю, что мы плохо начали игру и дважды ошиблись у своих ворот, мы виновны в этом. Несмотря на то что мы начали с 0:2, мы должны были вернуться в игру, моментов было достаточно. Играли потрясающе, но не могли забить. Психологически это был большой удар: начать матч с 0:2, тем более — дома. В такой игре нельзя получать два гола к 11-й минуте. Давид де Хеа стал лучшим игроком матча с отрывом в пару километров.



Мы хорошо сыграли, но нет ничего более расстраивающего, чем классная игра — и ноль очков. Нельзя совершать ошибки, которые мы сделали в начале матча», — сказал тренер.