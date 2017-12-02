Хайнкес: смотрю в направлении оставшихся матчей «Баварии» с оптимизмом

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Ганновером» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Германии.

«В первом тайме дистанция между нашими линиями была слишком велика. „Ганновер“ был очень хорошо организован, у нас были проблемы при их переключении из обороны в атаку. Во втором тайме мы играли уверенно, задавали ритм. Создали огромное количество моментов, которые не смогли реализовать.

Считаю, что мы победили заслуженно. Мюллер после долгого перерыва снова играл. Коман тоже был две недели травмирован, Боатенг набирает форму. Всё это очень позитивно, я смотрю в направлении оставшихся матчей с оптимизмом», — цитирует специалиста сайт «Баварии».

Календарь матчей мюнхенской команды в Бундеслиге можно посмотреть на «Чемпионате».