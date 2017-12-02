Спаллетти: Сарри может финишировать седьмым, если хочет испытать опыт «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал слова наставника «Наполи» Маурицио Сарри, заявившего, что нерадзурри «соревнуются в другой гонке», поскольку не играют в еврокубках.

«Мне кажется, это та же самая гонка. Если вы финишируете в первой четвёрке, то попадете в Лигу чемпионов, потом есть Лига Европы. Но „Ювентус“ выиграл шесть скудетто подряд, постоянно выступая в еврокубках. Если Сарри хочет испытать наш опыт, он может финишировать седьмым и начать участвовать „в другой гонке“. Мы хотели бы играть по три или четыре матча в неделю!» — сказал Спаллетти на пресс-конференции.