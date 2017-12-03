Зидан: Рамос недоволен, считая, что не заслуживал карточки

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат встречи с «Атлетиком» (0:0) в 14-м туре Примеры, а также удаление капитана Серхио Рамоса под занавес игры в Бильбао.



«Я очень разочарован, мы сделали всё, чтобы выиграть и заслуживали большего. Мы очень хорошо сыграли, но не забили. У нас были шансы, но мяч не хотел идти в ворота. В прошлом году у нас были матчи, в которых мы побеждали в последнюю минуту, а в этом году подобного не происходит. Что делать? Продолжать работать, это очень важно. Если играть хорошо, то и голы обязательно будут.



Что касается удаления Рамоса, он выразил недовольство, считая, что не заслуживал карточки. Но здесь мы ничего не в силах изменить», — цитирует специалиста издание Marca.

Серхио Рамос стал антирекордсменом испанской Примеры по количеству удалений