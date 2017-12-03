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Пуйоль: мои фавориты ЧМ-2018 — Бразилия, Испания… Россия тоже, но не в футболе

Футбол

Легендарный защитник «Барселоны» и национальной команды Испании Карлес Пуйоль, принявший участие в торжественной церемонии жеребьёвки матчей группового этапа чемпионата мира — 2018 в Москве, стал гостем программы «Прожекторперисхилтон», выходящей на Первом канале в вечерний прайм-тайм.

«Кто фаворит чемпионата мира? Россия! Думаю, сложно сказать, кто будет победителем. Но мои фавориты – Бразилия, Испания, Германия, Аргентина. Россия тоже. Но не в футболе», – в шутку отметил Пуйоль в разговоре с ведущими.

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Новости. Чемпионат мира 2018
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