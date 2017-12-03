В Бразилии финал молодёжного турнира завершился массовой дракой

Матч между бразильскими командами «Насьонал» U18 и «Америка» U18, проходивший 2 декабря в рамках финала молодёжного чемпионата штата Амазонас, завершился серьёзной дракой между игроками.

В первой игре «Насьонал» одержал победу со счётом 3:2, но в ответной встрече гол в концовке позволил «Америке» выиграть первенство. Счастливые игроки «Америки» после решающего гола начали бурное празднование у скамейки «Насьонала», и между футболистами команд быстро завязалась массовая драка на поле. Больше всего досталось игроку «Америки» Матеусу Гальвао, который получил несколько ударов в голову и был доставлен в больницу.

Видео драки можно посмотреть в YouTube.