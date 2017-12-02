Моуринью: «МЮ» достоин всех тёплых слов. Удивительно, феноменально, фантастика!

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Арсеналом» в матче 15-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Мне понравилось, как моя команда играла и сражалась. „Арсенал“ в какой-то период заиграл просто потрясающе, создав нам много трудностей. Но я должен сказать, что мои игроки заслуживают всех тёплых слов. Я не знаю всех подобных слов в английском языке, но… Удивительно, феноменально, фантастически! Они заслужили три очка.



План состоял в том, что, когда у соперника мяч, мы все должны были защищаться, начиная с форвардов. Когда мяч был у нас, мы должны были быстро провести атаку и попытаться забить, что мы и сделали. У них были моменты, но мы сражались до конца. Кроме того, у нас есть восхитительный вратарь.



Я сказал де Хеа после матча следующее: „То, что я видел сегодня, было игрой лучшего голкипера в мире“. Но и все игроки сегодня были великолепны», — отметил Моуринью.