Тотти: в ОАЭ и США меня засыпали бы деньгами, но я опять выбрал «Рому»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти сообщил, что несколько раз отказывался от предложений других клубов.



«В первый раз я мог уйти в «Реал». Я бы никогда не стал носить футболку другого итальянского клуба. Сердце и голова помогли мне выбрать лучший вариант, и я никогда не сожалел об этом. Был и второй раз. Последние несколько месяцев при Спаллетти были сложными, хотя у нас были хорошие отношения до его ухода в 2009 году. Я предпочёл бы играть больше после его возвращения, поскольку это был мой последний год, но у меня нет никаких упрёков. Я с достоинством принимал его решения.



У меня были предложения из ОАЭ и США. Они засыпали бы меня деньгами, но тогда я бы разрушил историю 25-летней любви. Это мог бы быть хороший опыт для меня, но я опять выбрал «Рому», – сказал Тотти в интервью Corriere della Sera.

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