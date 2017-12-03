Канте: было просто необходимо победить до матчей принципиальных соперников

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал домашнюю победу над «Ньюкасл Юнайтед» (3:1) в матче 15-го тура АПЛ.

«Игра началась не очень удачно, и мы быстро пропустили, но смогли собраться и ответить. Очень важно побеждать, и нам было просто необходимо одержать победу до того, как начнутся матчи принципиальных соперников, так что это были важные три очка.

Мы когда-то играли вместе с Дринкуотером и играем теперь. Я рад, что он перешёл в «Челси», я доволен победой, и надеюсь, что мы будем побеждать и дальше», — цитирует игрока сайт клуба.