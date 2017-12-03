Куман: после ухода из «Эвертона» у меня было несколько предложений от клубов АПЛ

Бывший главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что после увольнения из ливерпульской команды в конце октября получил несколько предложений от клубов английской Премьер-лиги, однако решил отказать им.



«После ухода из «Эвертона» на меня мгновенно посыпались предложения. Было несколько предложений от клубов АПЛ и ещё несколько из Европы. Но для начала мне нужно избавиться от чувства разочарования, поэтому я отклонил все предложения», — приводит слова нидерландского специалиста интернет-издание Mirror.

Куман назвал причины своего увольнения из «Эвертона»