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Куман: после ухода из «Эвертона» у меня было несколько предложений от клубов АПЛ

Футбол

Бывший главный тренер «Эвертона» Рональд Куман сообщил, что после увольнения из ливерпульской команды в конце октября получил несколько предложений от клубов английской Премьер-лиги, однако решил отказать им.

«После ухода из «Эвертона» на меня мгновенно посыпались предложения. Было несколько предложений от клубов АПЛ и ещё несколько из Европы. Но для начала мне нужно избавиться от чувства разочарования, поэтому я отклонил все предложения», — приводит слова нидерландского специалиста интернет-издание Mirror.

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