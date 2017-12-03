Иньеста испытывает проблемы с левой стопой

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил травму в матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой», информирует пресс-служба каталонского клуба. Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

Андрес Иньеста был заменен на 53-й минуте, вместо него на поле вышел Денис Суарес. Обследование выявило у игрока проблемы с левой стопой.

Участие Иньесты в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», который состоится 5 декабря, маловероятно.