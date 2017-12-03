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Дубль Игбуна помог «Уфе» разгромить «Амкар»

Футбол

«Уфа» разгромила «Амкар» в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. Форвард уфимской команды Сильвестр Игбун оформил дубль, отличившись на 53-й и 69-й минутах, а на 80-й минуте нигериец ассистировал полузащитнику Ивану Облякову, который закрепил победу команды Сергея Семака.

«Уфа» набрала 27 очков и вышла на шестое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (21) располагается на 11-й позиции.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
03 декабря 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
3 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Игбун – 53, 2:0 – Игбун – 69, 3:0 – Обляков – 80
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