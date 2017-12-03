Голкипер «Беневенто» — о своём голе «Милану»: закрыл глаза и прыгнул

Голкипер «Беневенто» Альберто Бриньоли прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в домашнем матче 15-го тура чемпионата Италии.

Именно его гол на последних секундах встречи принёс клубу первое очко в нынешнем сезоне, которое стало первым для «Беневенто» в истории высшего дивизиона Италии.

«Это трудно описать! Я просто пошёл в штрафную и надеялся на лучшее. Рад за болельщиков, партнёров по команде и президента клуба. Было бы слишком эгоистично говорить сейчас только обо мне, поскольку этот результат – заслуга каждого игрока. На последних секундах встречи при 1:2 нам было нечего терять, поэтому пошёл в штрафную, закрыл глаза и прыгнул. Из этого получился скорее прыжок вратаря, а не нападающего! Было ужасно проигрывать столько матчей, особенно на последних минутах. Многих поражений мы не заслуживали. «Беневенто» показал, что может играть против любого соперника», — цитирует Бриньоли Sky Sport Italia.

Посмотреть видео гола Альберто Бриньоли можно в YouTube.