Кантона: только я мог бы привести «МЮ» к успехам после ухода Фергюсона

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона выразил мнение, что он должен был стать наставником команды после ухода с поста главного тренера манкунианцев Алекса Фергюсона в 2013 году.

«Только я мог бы привести «Манчестер Юнайтед» к успехам после ухода сэра Алекса Фергюсона. Только я, и никто другой. Что касается того, готов ли я рассмотреть возможность возвращения в футбол, то нет. Только если мне предложат возглавить «Манчестер Юнайтед». Мне пока не предлагали. Возможно, именно поэтому «МЮ» не может выиграть английскую Премьер-лигу.

Моуринью? Я предпочитаю стиль Гвардиолы в «Манчестер Сити». Предпочёл бы видеть его в «МЮ». Так было бы логичнее», — цитирует Кантона The Sun.