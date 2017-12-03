На арене «Краснодара» включили заглушку во время скандирования «Шалимов, уходи»

В первом тайме матча 19-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Ахмат» после второго гола грозненской команды болельщики на стадионе «Краснодар» начали скандировать «Шалимов, уходи». В связи с этим на арене была включена заглушка в виде шума, сообщает Rusfootball. Отмечается, что это было разовое событие.

Напомним, что Игорь Шалимов стал главным тренером «Краснодара» в сентябре 2016 года после ухода Олега Кононова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».