Шалимов — о скандированиях в свой адрес: есть люди, которые всё видят в негативе

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, как воспринял призывы болельщиков к его отставке, звучавшие в первом тайме домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Ахматом» (3:2).

«Для тех, кто смотрит игры на позитиве, у нас было много хороших игр. Да, по результату мы выступаем очень плохо, если сравнивать нас с первой четвёркой. Но мы выиграли 10 игр. Если выигрываем, мы не можем играть плохо. После матча с ЦСКА нас критиковать было бы, я считаю, неправильно. Но есть люди, которые всё видят в негативе. И радуются, что мы проигрываем. С такими людьми мы ничего не сделаем. Это не наши настоящие болельщики. Наши болельщики верят в нас», — приводит слова Шалимова интернет-издание Sportbox.